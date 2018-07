Wir haben Griechenland auf dem Gewissen

Es ist bekannt, dass die öffentliche Verwaltung in Athen oder Thessaloniki nicht mit der Verwaltung in, sagen wir, München oder Hamburg (bei Berlin wäre ich mir da nicht ganz so sicher) mithalten kann. Der griechische Staat ist verrottet und hochgradig reformbedürftig.

So weit so gut. In den vergangenen Tagen ist aus dieser Diagnose ein Erklärungsmuster für den Verlauf der Krise abgeleitet worden. Die Rettungspolitik hat demnach in Griechenland nicht funktioniert, weil Griechenland so ganz anders ist als Irland, Spanien oder Portugal, und man für das Land deshalb ein völlig anderes Programm hätte entwickeln müssen.

Ich habe da meine Zweifel. Wahrscheinlich ginge es den Griechen besser, wenn sie tatsächlich wie Portugal oder Spanien behandelt worden wären. Wurden sie aber nicht. Sie wurden zu Sparmaßnahmen gezwungen, die weit über das hinausgingen, was in Portugal oder Spanien passiert ist.

Die Sparleistung – gemessen an der Veränderung des konjunkturbereinigten Etatdefizits – war in Griechenland deutlich höher als in den anderen Krisenländern. Entsprechend größer war der Dämpfer für die Wirtschaft durch den Nachfrageausfall.

Als der Schlamassel in Griechenland begann, ging es eben auch darum, ein Exempel zu statuieren, um andere Länder davon abzuhalten, ebenfalls Geld zu verlangen. Das war der vielleicht schwerste Fehler in dieser Krise und verantwortlich dafür ist vor allem die deutsche Bundesregierung. Oder wie der damalige amerikanische Finanzminister Tim Geithner es beschreibt:

„The Europeans came into that meeting basically saying: ‘We’re going to teach the Greeks a lesson. They are really terrible. They lied to us. They suck and they were profligate and took advantage of the whole basic thing and we’re going to crush them.’“

Damit will ich nicht sagen, dass Griechenland keine institutionellen Reformen braucht und auch nicht die Fehler der aktuellen Regierung entschuldigen – ganz im Gegenteil. Aber dass das Land jetzt so tief in der Misere steckt, liegt auch daran, dass es zumindest am Anfang besonders schlecht behandelt wurde.