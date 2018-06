83. Prozesstag – Gutachter zum Polizistenmord geladen

Ein Ermittler und zwei Sachverständige sind geladen, um Details zum Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn zu klären. Ein Heilbronner Beamter soll sich zur gestohlenen Ausrüstung von Kiesewetter und ihrem Kollegen Martin A. äußern. Bei der Tat hatten die Mörder neben Dienstwaffen auch Handschellen, ein Pfefferspray und ein Taschenmesser mitgenommen. Zwei Gutachter des Bundeskriminalamts in Wiesbaden berichten zudem von Ergebnissen der kriminaltechnischen Untersuchung, die nach dem Mord in Auftrag gegeben wurde.

Informationen aus der Verhandlung gibt es via Twitter hier. Die Berichte darüber fassen wir morgen im NSU-Medienlog zusammen.