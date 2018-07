Prozesstag entfällt – weil der Zeuge schwänzt

Der Thüringer Enrico T. soll sich am Transport der NSU-Waffe Ceska 83 beteiligt haben. Am Dienstag ist er deswegen als Zeuge nach München geladen – zur Aussage kommt es jedoch vorerst nicht: T. hält sich im Ausland auf, deshalb ist der Verhandlungstag gestrichen, wie das Oberlandesgericht am Montag mitteilte.

Ein Zufall? Unwahrscheinlich. Denn T. hätte sich auf unangenehme Fragen einstellen müssen. Den Ermittlungen zufolgte war er mit einem Schweizer befreundet, der die Ceska 1996 in seinem Heimatland gekauft haben soll. Demnach stellte T. den Kontakt zwischen seinem Freund und dem Thüringer Jürgen L. her, der sie schließlich nach Jena schaffte. Mit der Pistole wurden neun Migranten erschossen.