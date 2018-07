Kameras blicken in den NSU-Alltag – Das Medienlog vom Donnerstag, 28. Juni 2014

Die Bilder wirken banal – doch sie kommen den drei Mitgliedern des NSU näher als alle anderen Beweisstücke: Das ARD-Magazin Fakt hat erstmals Bilder der Überwachungskameras gezeigt, mit denen das Trio seinen Unterschlupf in der Zwickauer Frühlingsstraße sicherte. Das Material zeigt nicht nur, wie Zschäpe mit Einkaufstüten heimkommt oder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt Kartons tragen – auch das Wohnmobil, mit dem die beiden Männer 2011 zu ihrem letzten Banküberfall aufbrachen, ist zu sehen.

Die Aufnahmen hatten Ermittler auf einer Festplatte des NSU sichergestellt. Ein Abschnitt aus dem Material dürfte für den Prozess sehr bedeutend werden: Dort ist Matthias D. zu sehen, der die Wohnung auf seinen Namen gemietet hatte. Er hatte das Verhältnis zu den dreien stets als oberflächlich beschrieben. Bilder vom Dezember 2010 zeigen allerdings, wie Zschäpe ihn herzlich umarmt. „Die Videos lassen Zweifel an der Darstellung von D.“ aufkommen, schließt das Magazin daraus. Das Material deute eine „große Vertrautheit“ an, auch Mundlos und Böhnhardt seien mit D. „ausgesprochen freundschaftlich“ umgegangen, schreibt Jörg Diehl auf Spiegel Online.

Das nächste Medienlog erscheint am Freitag, 29. August 2014.