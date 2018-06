146. Prozesstag – Thomas R. und ein BKA-Ermittler

Am Dienstag hört das Gericht zunächst den Zeugen Thomas R. Er soll das Trio aus Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach seiner Flucht 1998 bei sich zu Hause aufgenommen haben. Für R. ist es bereits der dritte Termin in München. In seinen ersten Vernehmungen berief er sich immer wieder auf Erinnerungslücken und bestätigte, was er bereits bei der Polizei ausgesagt hatte.

Im Anschluss sagt ein Beamter des Bundeskriminalamts aus, der im August 2012 den Zeugen Enrico T. vernommen hatte. Der Termin bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sorgte bereits vor einem Monat für Aufsehen: Damals kam bei Gericht heraus, dass die Ermittler T. angebrüllt hatten, um ihn zu einer Aussage zu bewegen.

