Akten von V-Mann „Tarif“ plötzlich wieder da – Das Medienlog vom Dienstag, 10. Februar 2015

Drei Aktenordner lagen in den Beständen des Bundesverfassungsschutzes – vergessen oder versteckt. Ihr Inhalt: Quellenberichte des Informanten Michael von Dolsperg, der unter dem Tarnnamen „Tarif“ für die Behörde spitzelte. Mitarbeiter entdeckten sie bei einer gezielten Recherche, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. „Neue Erkenntnisse aus dem Umfeld des NSU-Trios sind möglich“, schreibt Andreas Förster in der Berliner Zeitung. Der V-Mann gab vor Kurzem an, mit seiner Hilfe hätte der NSU aufgehalten werden können. Er sei von einem Neonazi gebeten worden, die 1998 untergetauchte Gruppe unterzubringen.

Dem Bericht zufolge stammen die Informationen in den Aktenordnern aus den Jahren 1995 bis 2011. Von Dolsperg, der heute in Schweden lebt, lieferte 171 Meldungen an den Verfassungsschutz, die jetzt wieder aufgetaucht sind. Das Material hat einen exklusiven Wert: Ermittler und Untersuchungsausschüsse konnten bislang nur einen kleinen Teil der Quellenberichte einsehen. Es handelt sich dabei allerdings nicht um Teile der Akte zu „Tarif“, die wenige Tage nach dem Auffliegen des NSU beim Bundesamt für Verfassungsschutz vernichtet wurde.

Am Mittwoch und Donnerstag sagt im Prozess der Kasseler Neonazi Bernd T. aus. Angaben, die er gegenüber der Polizei machte, versprechen exklusives Wissen zum NSU und zum Mord an Halit Yozgat in Kassel von 2006. Doch fraglich ist, ob diese Informationen verlässlich sind: „Solche Aussagen über den NSU sollen ab Ende 2011 in Mode gekommen sein“, heißt es in einem Bericht der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen. Gefangene, wie T. damals einer war, hätten sich davon eine frühere Entlassung versprochen.

