197. Prozesstag – Banküberfälle von Stralsund

Nach einer Pause während der Osterferien beschäftigt sich der NSU-Prozess am Dienstag erneut mit den Überfällen auf eine Sparkassenfiliale in Stralsund. Am 7. November 2006 und am 18. Januar 2007 sollen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die Zweigstelle überfallen dabei über 255.000 Euro erbeutet haben. Mehrere Angestellte mussten beide Überfälle miterleben.

Als Zeugen geladen sind sieben Mitarbeiter und Kunden der Sparkasse. Im Anschluss sagen ein Polizist aus Stralsund und ein Ermittler des Bundeskriminalamts aus.

Informationen aus der Verhandlung gibt es via Twitter hier. Die Berichte darüber fassen wir morgen im NSU-Medienlog zusammen.