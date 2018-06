Zschäpe: manipulativ und aussagebereit? – Das Medienlog vom Freitag, 24. Juli 2015

Die Vertrauenskrise zwischen Beate Zschäpe und ihren Verteidigern schwelt weiter. Was sagen die Scharmützel über die Hauptangeklagte aus? Der Nebenklageanwalt Mehmet Daimagüler erkennt in Zschäpe eine Frau, „die nicht aus einer Laune heraus handelt, sondern sehr durchdacht, ja manipulativ“. Das sagt er im Interview mit Miguel Sanches vom Hamburger Abendblatt. Daimagüler schließt dabei nicht aus, dass die Rechtsextremistin sich noch zu einer Aussage entschließt. Dann allerdings werde sie nicht die ganze Wahrheit sagen.

