231. Prozesstag – Weitere Spuren des NSU

Wie am Vortag sagt heute der Forensiker Carsten Proff aus. Er war zuständig für die DNA-Analyse von Beweismitteln aus dem letzten Versteck des NSU-Trios, dem Haus in der Frühlingsstraße 26 in Zwickau. Am Vortag hatte Proff bereits über die Untersuchung von Gegenständen wie einer Jogginghose mit dem Blut der ermordeten Polizistin Michèle Kiesewetter. Heute könnte er zu Spuren auf den Tatwaffen äußern, mit denen die zehn Mordopfer erschossen wurden.

Informationen aus der Verhandlung gibt es via Twitter hier. Die Berichte darüber fassen wir morgen im NSU-Medienlog zusammen.