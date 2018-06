Ein Anwalt für die Wende – Das Medienlog vom Donnerstag, 12. November 2015

Im NSU-Prozess ändert sich derzeit die Lage – nicht nur, weil Beate Zschäpe aussagen will, sondern auch, weil sie einen fünften Verteidiger in ihr Team geholt hat: Hermann Borchert, Kanzleikollege ihres vierten Anwalts Mathias Grasel. So sieht es der Tagesspiegel. Borchert ist Zschäpes Wahlverteidiger, also nicht vom Gericht eingesetzt. Auf der krisengerüttelten Anklagebank dürfte das nicht ohne Folgen bleiben: „Offen bleibt, wie sich die schwierige Konstellation in der Verteidigung Zschäpes durch Borcherts Eintritt in das Verfahren entwickelt“, analysiert Autor Frank Jansen.

„Aus Sicht von Zschäpe ist es jedenfalls logisch, einen weiteren Anwalt ins Boot zu holen“, finden wir von ZEIT ONLINE. schließlich berät er sie schon seit Sommer in rechtlichen Fragen, half ihr etwa, Anträge gegen ihre drei Altverteidiger aufzusetzen. Zudem wird mit ihrer Aussage „eine neue Ära beginnen“, an der sich das Stammverteidiger-Trio nicht beteiligen möchte. Zschäpe braucht also dringend juristische Unterstützung – und hat sie sich nun vermutlich auf eigene Kosten beschafft.

