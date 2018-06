Verteidigerin kratzt am Bild der eiskalten Zschäpe – Das Medienlog vom Donnerstag, 14. Juni 2018

Letzter Abschnitt des Plädoyers für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe: Am Mittwoch begann Verteidigerin Anja Sturm ihren Schlussvortrag. Darin bestritt sie, dass Zschäpe Teil der Terrorgruppe NSU gewesen sei, zudem sei sie vielfach Opfer von Vorverurteilungen geworden. Sie sei kein Fall für die Sicherungsverwahrung.

Dabei ging die Anwältin auch auf den Lebenslauf ihrer Mandantin ein. Der engagierte Vortrag stand in Kontrast zum Verhalten von Beate Zschäpe in der Vergangenheit: Die Mandantin hatte mehrfach versucht, Sturm loszuwerden. „Sturm nahm es souverän“, merkt Julia Jüttner von Spiegel Online an.

An jedem Werktag sichten wir für das NSU-Prozess-Blog die Medien und stellen wichtige Berichte, Blogs, Videos und Tweets zusammen. Wir freuen uns über Hinweise via Twitter mit dem Hashtag #nsublog – oder per E-Mail an nsublog@zeit.de.

Die Verteidigerin habe Aussagen von Zeugen in Erinnerung gerufen, „um an dem Bild von Zschäpe zu kratzen, das sich in der Öffentlichkeit fest verankert habe: eiskalt, berechnend, durchsetzungsfähig und willensstark“, schreibt Jüttner.

Gänzlich neu waren die Argumente nicht. „Wie heißt es so schön: Es wurde bereits alles gesagt, nur noch nicht von jedem“, heißt es bei Christoph Arnowski vom Bayerischen Rundfunk. Sie habe sich auf Tatsachen gestützt, die bereits ihr Kollege Wolfgang Heer vorgebracht hatte.

„Wer ist Beate Zschäpe? Auch Sturm gibt an diesem ersten Tag ihres Plädoyers keine abschließende Antwort“, fasst Wiebke Ramm in der Süddeutschen Zeitung das Plädoyer zusammen.

Sturm brach den Vortrag am frühen Nachmittag ab, weil sie erkältet war. Der heutige Prozesstag entfällt deshalb.

Das nächste Medienlog erscheint am Freitag, 15. Juni 2018.