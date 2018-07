Die Logik-Frage, die fast jede/r falsch beantwortet

Jack schaut Anne an, aber Anne blickt auf George. Jack ist verheiratet, George nicht. Schaut eine verheiratete Person auf jemanden, der (oder die) unverheiratet ist? Diese Frage stellte kürzlich James Grime in seinem YouTube-Kanal singingbanana – und schickte gleich eine Warnung hinterher: Diese Logik-Frage würde fast jeder Rätsel-Fan falsch beantworten. Wir fragen: Gehören Sie auch dazu?

Gehen wir an dieser Stelle davon aus, dass Sie sich in Beziehungsfragen auskennen – deshalb hier die drei möglichen Antworten:

a) Ja

b) Nein

c) Lässt sich nicht eindeutig sagen.

Wenn Sie sich für Antwort c) entschieden haben, denken Sie wie die Mehrheit der Guardian-Leser (die ihrerseits übrigens nur die Versuchsergebnisse anderer bestätigten). Und liegen dennoch falsch. Denn richtig ist Lösung a). Nur, warum? Schauen wir uns Anne an, deren Beziehungsstatus unklar ist – was für Lösung c) sprechen würde. Tatsächlich ist Annes Beziehungsstatus für die Lösung der Aufgabe völlig irrelevant. Sollte sie verheiratet sein, schaut eine verheiratete Person eine unverheiratete an (Anne -> George). Ist Anne aber nicht verheiratet, schaut ebenfalls eine verheiratete Person eine unverheiratete an (Jack -> Anne).

Logisch, oder? In seinem Clip erklärt James Grime, warum wir uns so leicht täuschen lassen – und klärt noch ein mathematisches "Bonus-Problem".

