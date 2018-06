Staaten oder Banken

Henry Kaspar, Kantoos und viele andere hier halten die von mir wiederholt geäußerte Kritik an der Verschiebung des Fokus von der Sicherung der Staaten auf die Sicherung der Banken für kompletten Unsinn, wie ihn nur Leute verbreiten können, die sich noch nie mit Finanzkrisen beschäftigt haben.

So wie Paul Krugman, oder?

OK, yes, European banks do need more capital. But their problems are a symptom of the underlying sovereign debt problem, which can only be resolved, if at all, with ECB lending AND a commitment to reflate. Without that, the losses on sovereign debt will blow right through any amount of newly raised bank capital.

Nun, die Berufung auf Autoritäten ersetzt nicht das Argument, aber meine lieben Gegner: So klar, wie ihr es suggeriert, ist die Sache eben nicht.