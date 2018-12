Polizei rollt Fall des verstorbenen Zeugen neu auf – Das Medienlog vom Dienstag, 24. März 2015

Florian H. aus Baden-Württemberg will Informationen zum Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter gehabt haben – doch kurz vor einer Vernehmung verbrannte er 2013 in seinem Auto. Die Staatsanwaltschaft hakte den Fall als Selbstmord ab – doch zweifelt nun an ihrer eigenen Erkenntnis: Der Fall wird neu aufgerollt, wie Medien berichten. Dass die Möglichkeit eines Mordes geprüft wird, geht offenkundig auf den Stuttgarter Untersuchungsausschuss zum NSU zurück: Dort wurde bekannt, dass H.s Familie in seinem Wagen Beweisstücke fand, die die Polizei übersehen hatte.

