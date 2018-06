321. Prozesstag – Zeuge zur Prügelei in Jena

Erneut geht es am Mittwoch um eine Schlägerei, die sich in den neunziger Jahren in Jena ereignet hat. Dabei gingen laut der Aussage des Mitangeklagten Carsten S. Neonazis an der Endhaltestelle einer Straßenbahnlinie im Jenaer Stadtteil Winzerla auf eine Gruppe Jugendlicher los. Geladen ist diesmal der Zeuge Andreas M.

Behandelt wird der Gewaltakt auf Antrag der Verteidiger des ebenfalls angeklagten Ralf Wohlleben: Sie sehen die Untersuchung des lange zurückliegenden Falls als Probe für S.‘ Glaubwürdigkeit. Da ein Zeuge den Vorfall in der vorigen Woche bestätigte, gilt die Schilderung des Angeklagten jedoch nicht mehr als zweifelhaft.

