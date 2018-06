Anja Sturm: Starker Einsatz für Beate Zschäpe – Das Medienlog vom Donnerstag, 21. Juni 2018

Es ist das längste Verteidigerplädoyer im gesamten NSU-Prozess: Schon vier Tage dauert der Schlussvortrag von Beate Zschäpes Anwältin Anja Sturm. Am Mittwoch sprach die Verteidigerin über das Leben Zschäpes mit ihren Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Mit diesen habe sie lediglich in einer Wohngemeinschaft gelebt – von einer Mitwirkung beim Terrorismus könne keine Rede sein.

Sturm „widmet sich der Frage: Wie gefährlich ist Beate Zschäpe?“, fasst Julia Jüttner auf Spiegel Online zusammen. Ihre Argumentation konnte sie jedoch nicht zu Ende führen: Kurz nach Mittag endete der Prozesstag.

An jedem Werktag sichten wir für das NSU-Prozess-Blog die Medien und stellen wichtige Berichte, Blogs, Videos und Tweets zusammen. Wir freuen uns über Hinweise via Twitter mit dem Hashtag #nsublog – oder per E-Mail an nsublog@zeit.de.

Sturm habe versucht, „Beate Zschäpe als weitgehend harmlose Mitläuferin (…) darzustellen, die sich allerhöchstens der Mitwisser-, nicht aber der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig gemacht habe“, bilanziert Thies Marsen vom Bayerischen Rundfunk. Zudem habe sie verneint, dass es sich bei den NSU-Taten überhaupt um Terrorismus gehandelt hat.

Uneins sind sich die Beobachter, ob Sturm ihr Plädoyer heute beenden wird. „Dass die Verteidigerplädoyers noch diese Woche abgeschlossen werden können, scheint inzwischen so gut wie ausgeschlossen“, schreibt Marsen.

Gisela Friedrichsen spricht in der Welt (kostenpflichtig) von einem „bemerkenswerten“ Plädoyer der Anwältin: „Ihr Plädoyer wirkt wie eine Reinigung von all dem Ärger und den Verletzungen, die ihr die Angeklagte Beate Zschäpe verursacht hat.“ Die Mandantin hatte mehrfach versucht, Sturm loszuwerden. Die Autorin kommentiert: „Sturms unbeirrbarer Einsatz für die Angeklagte verdient großen Respekt.“

Ebenfalls über den Prozesstag berichtet die Junge Welt.

Das nächste Medienlog erscheint am Freitag, 22. Juni 2018.