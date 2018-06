Im NSU-Prozess beschäftigt sich das Gericht weiter mit Beweisstücken. Möglich ist aber, dass unerwartet noch eine Wendung den Lauf des Verfahrens bestimmt: „Zum wiederholten Mal kursieren Gerüchte über eine angeblich bevorstehende Aussage der Hauptangeklagten Beate Zschäpe“, berichtet Gisela Friedrichsen auf Spiegel Online. Genährt werden diese offenbar aus einer Erklärung, die ihr neuer Anwalt Mathias Grasel im November vortragen soll. Unklar sei allerdings, ob der Verteidiger überhaupt etwas zu ihren Gunsten beitragen könne, ob er in ihrem Namen ein Geständnis ablegen soll oder ob er erneut versuchen soll, den Prozess zu torpedieren.

In der Verhandlung vom Dienstag beschäftigte sich das Gericht mit Videomaterial von Überwachungskameras, die der NSU in seiner Zwickauer Wohnung installiert hatte. Die Bänder zeigen: Das Leben der rechtsextremen WG verlief langweilig – „die perfekte Tarnung für ihre Verbrechen“, kommentiert Annette Ramelsberger von der Süddeutschen Zeitung.

Bei der Auswertung der Beweise ging es auch um einen Kinderschuh, der im letzten von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt genutzten Wohnmobil gefunden wurde. An diesem haftete DNA von Mundlos, Böhnhardt und eines unbekannten Mädchens. Möglich ist, dass das genetische Material von einem bislang unbekannten Kind stammt, zu dem wiederum Erwachsene gehören – mögliche Unterstützer des NSU.

Unterdessen hat Richter Manfred Götzl zum siebten Mal einen Befangenheitsantrag von der Anklagebank überstanden – in diesem Fall den der Verteidiger des Mitangeklagten Ralf Wohlleben. Andere Richter hatten das Gesuch für unbegründet erklärt. Der Vorsitzende „thront wie ein Monolith im Jahrhundertverfahren“ und scheine unangreifbar, schreibt Frank Jansen vom Tagesspiegel. Die Kehrseite seiner Dominanz über das Prozessgeschehen sei allerdings Selbstherrlichkeit, wie vor Verfahrensbeginn beim Streit um die Journalistenakkreditierung deutlich geworden sei.

