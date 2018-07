309. Prozesstag – Zschäpe nimmt Stellung zu neuen Fragen

Mehrere Hundert Fragen an die Hauptangeklagte Beate Zschäpe stehen im Raum, gestellt von Anwälten der Nebenklage. Auch der psychiatrische Gutachter Henning Saß hatte Fragen gestellt. Für den heutigen Mittwoch hat Zschäpes Anwalt Mathias Grasel angekündigt, im Namen seiner Mandantin eine „Stellungnahme“ zu den Fragen zu verlesen. Ob darin sämtliche Fragen beantwortet werden, ließ er offen.

Anfang Juli hatten sich die Opferanwälte unter anderem erkundigt, wie die Opfer ausgesucht wurden, wie das NSU-Trio aus der rechten Szene unterstützt wurde oder wie Zschäpe und ihre Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt über Ausländer dachten.

Die Fragen knüpfen an Zschäpes Aussage vom Dezember sowie an mehrere Schübe von Antworten an, die die Angeklagte auf Fragen von Richter Manfred Götzl gegeben hatte.

Als Zeuge geladen ist zum vierten Mal Marcel D., der früher als V-Mann für den Thüringer Verfassungsschutz tätig gewesen sein soll. D. allerdings bestritt vor Gericht wiederholt, als Informant gearbeitet zu haben. In seiner vorigen Vernehmung im Juli nahm D. diese Angabe zurück und verweigerte dann weitere Auskünfte. Ob er damit eingeräumt hatte, Zuträger gewesen zu sein oder nicht, wurde in der Sitzung nicht restlos klar. Nun kann der Fall erneut erörtert werden.

